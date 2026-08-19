Tras aluviones y lluvias: Presidente Kast encabeza reunión de emergencia en Antofagasta para evaluar daños en la región

El presidente José Antonio Kast llegó durante la mañana de este miércoles a la región de Antofagasta para monitorear en terreno las medidas adoptadas ante la emergencia climática, evaluar personalmente los daños y anunciar nuevas acciones de ayuda y reparación.

La primera actividad del mandatario será una reunión de coordinación con autoridades locales en la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta. Posteriormente, se trasladará hasta Tocopilla para inspeccionar en terreno los efectos provocados por la emergencia.

"Estamos en Antofagasta, evaluando las consecuencias del sistema frontal que afectó a Tocopilla y otras localidades de la región. Junto al Gobernador, Delegada, Subsecretarios y autoridades nos reunimos en la mesa técnica en la Delegación Presidencial Regional para ver las acciones a seguir, una vez superada la emergencia inmediata", señaló el mandatario en X.

La emergencia se desencadenó durante la jornada del martes, cuando intensas precipitaciones asociadas a una baja segregada provocaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla.

En Tocopilla, las consecuencias de las lluvias y aluviones fueron particularmente graves, por lo que el Gobierno decretó la zona como zona de catástrofe, medida que permitirá reforzar las acciones de respuesta y recuperación en la comuna.

Durante la noche del martes, en un balance realizado desde Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, advirtió que la situación en la provincia de Tocopilla "ha alcanzado una especial gravedad".

Con su visita a la región, el presidente Kast busca conocer directamente la magnitud de los daños, supervisar la respuesta de las autoridades y definir las medidas necesarias para enfrentar la emergencia y avanzar posteriormente en la etapa de recuperación.

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