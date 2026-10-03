PDI detiene a prófugo por homicidio calificado en Saltos del Laja

Las diligencias desarrolladas durante los últimos meses por la Brigada de Homicidios (BH) de Los Ángeles permitieron ubicar y detener a un hombre de 26 años que era requerido por la justicia por su presunta participación en un homicidio calificado registrado en Saltos del Laja, Región del Biobío.

La investigación se relaciona con un hecho ocurrido durante la noche del 29 de julio de 2026, cuando un hombre de 44 años fue atacado con un arma cortante. Producto de la gravedad de las lesiones, la víctima falleció.

A partir de las diligencias realizadas por detectives de la unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), se logró establecer el posible paradero del imputado, quien se encontraría oculto al interior de un inmueble del sector Chillancito.

Con esta información, personal policial se trasladó hasta el domicilio identificado durante la investigación. El propietario autorizó voluntariamente el ingreso y registro del inmueble, procedimiento que permitió encontrar al hombre y concretar su detención, dando cumplimiento a la orden judicial que se mantenía vigente en su contra por el delito de homicidio calificado.

Tras su captura, el detenido quedó a disposición de la justicia. De acuerdo con lo informado por el subprefecto Jahir Bravo, jefe de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, durante la jornada de este sábado será presentado ante el Juzgado de Garantía de Cabrero para el correspondiente control de detención y formalización.

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