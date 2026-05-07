Tras allanamiento en Temucuicui: Ataque incendiario deja cuatro camionetas quemadas en Collipulli

Durante la madrugada de este jueves, específicamente a las 6:00 horas, un nuevo hecho de violencia sacudió a la Región de La Araucanía. Un grupo de sujetos no identificados perpetró un ataque incendiario en el kilómetro 5 de la ruta 49, dentro de la comuna de Collipulli. El blanco del atentado fue el área de estacionamientos perteneciente a una empresa forestal, lugar al que concurrió personal de Carabineros, hallando una pancarta en el sitio del suceso. Este incidente se materializa a exactas 24 horas del operativo policial desplegado en la comunidad de Temucuicui.

Respecto a los daños materiales, el teniente coronel Raúl Quintanilla informó que el fuego destruyó al menos cuatro camionetas. La emergencia requirió la rápida intervención de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas. Por instrucción de la fiscalía, las diligencias investigativas para dar con los responsables quedaron a cargo del OS9 de Carabineros.

En paralelo a estos hechos, la jornada de este miércoles estuvo marcada por las resoluciones del Juzgado de Garantía de Collipulli respecto a los capturados tras el allanamiento en Temucuicui. El tribunal dictaminó la medida cautelar más gravosa, prisión preventiva, para uno de los detenidos, quien fue acusado por disparos injustificados, incendio y robo con intimidación reiterado. En tanto, los otros cuatro imputados quedaron sujetos a distintas medidas cautelares, siendo procesados por los delitos de microtráfico de drogas y receptación de vehículo.

Los antecedentes proporcionados por la fiscalía indican que tres de los acusados integran una agrupación delictual conocida como el clan familiar de los Queipul Huenchullán, dedicada al robo de automóviles en la región. Esta facción está compuesta por Luis Queipul (55), su pareja Rosa Huenchullan (45) y el hijo de ambos, Aliwenko Queipul Huenchullan (18). Fue precisamente este último quien quedó en prisión preventiva, a diferencia de sus padres, quienes recibieron arresto domiciliario.

Las indagatorias contra este grupo se sustentan en una serie de asaltos ocurridos en esa zona de La Araucanía durante los meses de agosto, octubre y diciembre del año pasado. Cabe destacar que otros dos integrantes del clan, Aukaman Huenchullan (18) y su pareja, se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

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