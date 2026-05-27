Detienen a tres colombianos y un venezolano por tráfico: trasladaban drogas desde Bolivia hacia Chile por pasos no habilitados

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) Los Vilos, tras diversas técnicas investigativas lograron detener a una estructura criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas.

Los integrantes de esta estructura criminal -conformada por ciudadanos colombianos y un venezolano- adquiría importantes cantidades de sustancias ilícitas, las que trasladaban desde Bolivia hacia el territorio nacional, esto por pasos no habilitados.

Las remesas de droga, eran ingresadas de manera clandestina, siendo acopiadas en Calama, para finalmente ser trasladadas hasta el sector oriente de la región Metropolitana.

Los detectives detuvieron a tres colombianos y un venezolano en distintos puntos de la comuna de Ñuñoa.

Se realizaron entradas y registros en Ñuñoa, Estación Central, Quinta Normal y en el norte del país, logrando incautar más de 400 kilos de cannabis, contenida en 405 envoltorios confeccionados con papel alusa, junto con 2 vehículos y más de 5 equipos celulares.

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