Fiscalía confirma seis detenidos por brutal crimen de adulta mayor en Coronel

La Fiscalía del Biobío confirmó la detención de seis personas por su presunta participación en el robo con homicidio que terminó con la muerte de una adulta mayor de 65 años en la comuna de Coronel.

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado recién pasado, cuando un grupo de encapuchados irrumpió armado con armas blancas en una vivienda del sector Maule, en Los Encinos, con la intención de perpetrar un robo.

En medio del ataque, los antisociales apuñalaron a Isabel Contreras Aguilera, quien falleció producto de las heridas, mientras que su pareja y cuidador, un hombre de 72 años, resultó gravemente lesionado.

El fiscal José Ortiz entregó detalles del violento asalto y explicó que los sujetos "atacaron al cuidador del recinto (de 72 años) para luego hacer lo mismo al interior del domicilio y a las afueras de él a su pareja, quien falleció mientras que él quedó lesionado grave con heridas de arma blanca".

Tras las diligencias investigativas, el Ministerio Público informó la captura de seis personas vinculadas al caso: dos adultos —uno de ellos de nacionalidad colombiana— y cuatro menores de edad, quienes fueron detenidos por el homicidio de la mujer de 65 años.

PURANOTICIA