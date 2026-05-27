Fiscal regional de Magallanes alerta que bandas del crimen organizado “han llegado a quedarse” en el extremo sur

El fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristian Crisosto, alertó acerca de nuevas rutas que el crimen organizado maneja en esa zona del país para traficar armas, drogas y productos de contrabando.

En conversación con radio Pauta, el persecutor señaló que "surge una vulnerabilidad, que es el Estrecho de Magallanes… Las bandas han llegado a quedarse", agregando que el libre tránsito marítimo hace difícil realizar controles en naves sospechosas.

El fiscal precisó que el sur enfrenta amenazas asociadas a organizaciones transnacionales, que que aprovechan fragilidades fronterizas y marítimas.

Según Crisosto, ni siquiera las condiciones climáticas extremas de esa zona desalientan a los criminales, "un mito que acá hemos podido desmentir… Por eso decimos que han llegado a quedarse".

Añadió que hoy existen organizaciones con operaciones permanentes que se vinculan con sus pares de Argentina.

"Por eso mantenemos una coordinación constante con las fiscalías de Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos, para enfrentar en conjunto los delitos transfronterizos, que acá son distintos a lo que se dan en el norte", explicó.

El persecutor señaló que en su región hay "investigaciones por tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas, lavado de activos y contrabando… El tema de las armas es muy importante".

Además, indicó que la frontera con Argentina presenta la debilidad de que es una extensa zona que carece de barreras naturales.

"No hay ningún hito geográfico, es una pampa, lo que facilita el tránsito ilegal de mercancías… Lo más importante es poder cortarles a estos grupos los flujos ilícitos de dinero, junto a los activos y a los capitales", dijo.

El persecutor dio cuenta de que en la región "el delito no es local. Es continental, pues estas organizaciones criminales operan mediante rutas que atraviesan distintos países antes de llegar al extremo sur chileno… Por ello es aún más importante la colaboración internacional".

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