Transportes prorroga las revisiones técnicas en la región de Coquimbo y provincia del Huasco

El Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones decidió prorrogar las revisiones técnicas en la región de Coquimbo y provincia del Huasco, en Atacama, para quienes debían cumplir con el trámite durante julio y agosto, esto como medida de apoyo para las zonas afectadas por el sistema frontal.

La medida, que permite aplazar el procedimiento hasta el 30 de septiembre, nace como una ayuda en directo beneficio de las personas que se han visto afectadas por la emergencia climática.

“Esta medida busca ir en ayuda de las personas que resultaron afectadas por las intensas lluvias en las zonas declaradas de catástrofe y quienes tienen que realizar su revisión técnica en julio y agosto, meses que corresponden a los vehículos con patentes terminadas en 4 y 5, respectivamente”, destacó el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

Tanto la región de Coquimbo como la provincia del Huasco en la región de Atacama, presentan cortes de caminos, desbordes de caudales, deslizamientos de terrenos y zonas inundadas producto del sistema frontal que afectó al país, además de dificultades para la operación de las plantas revisoras que han generado una operación parcial.

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