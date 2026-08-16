PDI investiga muerte de hombre de 34 años tras ser baleado en Iquique

La Brigada de Homicidios de la PDI de Iquique investiga la muerte de un hombre de 34 años, quien falleció luego de ser herido con un arma de fuego y trasladado hasta un recinto asistencial de Alto Hospicio.

Según los antecedentes policiales, la víctima fue llevada hasta el SAR La Tortuga, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque, murió en el establecimiento.

Tras conocer el hecho, detectives de la BH Iquique iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

El jefe de la BH de Iquique, Marcelo Pérez, señaló que las diligencias investigativas están a cargo de la PDI y de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quienes trabajan para establecer la dinámica de los hechos y determinar la participación de los involucrados.

Los equipos especializados se encuentran recopilando antecedentes y realizando distintas pericias con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y avanzar en la identificación de los responsables.

PURANOTICIA