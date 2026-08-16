Carabineros rescata a funcionarios bolivianos aislados por sistema frontal en San Pedro de Atacama

Carabineros rescató a dos funcionarios de migración bolivianos que permanecían aislados desde hace cinco días en el puesto fronterizo Hito Cajón 2, en San Pedro de Atacama, debido a las intensas nevazones y el bloqueo de rutas provocado por el sistema frontal.

Las intensas lluvias, nevazones y las bajas temperaturas han provocado serios problemas para la movilización ante los bloqueos de ruta y cierres preventivos en los sectores fronterizos de alta cordillera, en la zona norte del país.

Fue en San Pedro de Atacama que Carabineros fue alertado de la situación de dos funcionarios de migración del puesto de control fronterizo boliviano Hito Cajón 2, los que permanecían aislados desde hace cinco días por el sistema frontal.

En coordinación con vialidad del ministerio de Obras Públicas, quienes ayudaron en el despeje de la nieve en la ruta, Carabineros rescató a un Sargento Mayor de Migración, de 40 años, y un Inspector de Migración, de 39 años, ambos de nacionalidad boliviana.

Ambos fueron trasladados en primera instancia hasta el complejo fronterizo chileno, donde Carabineros veló por el bienestar y las condiciones de salud de ambos funcionarios, constatando que se encontraban en buenas condiciones.

Junto con realizar el trámite migratorio respectivo, fueron trasladados hasta el complejo fronterizo Ollagüe, con la finalidad que pudieran retornar seguros a su país.

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