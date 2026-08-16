Amplían detención de cinco involucrados por crimen de adolescente en Frutillar

Cinco personas permanecerán detenidas hasta este martes mientras avanzan las diligencias para esclarecer la muerte de un adolescente de 17 años ocurrida en Frutillar, Región de Los Lagos.

Se trata de tres hombres y dos mujeres vinculados preliminarmente al confuso incidente registrado en el sector Pantanosa, donde las primeras indagatorias apuntaron a la posible existencia de una riña durante la madrugada de este sábado.

La detención de los cinco involucrados fue ampliada hasta este martes, jornada en que deberán comparecer ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas.

Los antecedentes iniciales del caso comenzaron a conocerse durante la mañana del sábado, cuando Carabineros recibió reportes sobre un incidente que habría involucrado a varias personas.

Personal policial se desplegó en el sector y desarrolló las primeras diligencias, las que posteriormente permitieron concretar la detención de los tres hombres y las dos mujeres.

En paralelo, un adolescente de 17 años había sido trasladado hasta el Hospital de Frutillar con graves lesiones que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, habrían sido provocadas con un arma blanca.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para estabilizarlo, el joven falleció en el recinto asistencial producto de la gravedad de sus heridas.

Aunque Carabineros intervino inicialmente en el procedimiento y concretó las detenciones, la Fiscalía determinó que la investigación por la muerte del adolescente quedara a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los detectives deberán establecer la dinámica exacta del hecho, determinar las circunstancias en que el adolescente sufrió las lesiones y precisar la eventual participación de cada una de las personas detenidas.

Por el momento, los cinco involucrados permanecerán bajo custodia de Gendarmería mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

La audiencia quedó programada para este martes ante el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, instancia en la que se conocerán nuevos antecedentes recopilados durante la investigación.

PURANOTICIA