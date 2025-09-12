Trágico hallazgo en Temuco: Confirman muerte de madre e hijo de quienes no se tenían noticias hace dos meses

La comunidad de Tromén Cinco Laureles, un sector rural de Temuco, se encuentra consternada tras un trágico hallazgo. Los cuerpos de una madre y su hijo, identificados como Carmen Nirrián (86) y Guillermo Pilquinao (48), fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio.

El lamentable suceso quedó al descubierto después de que los encargados del sistema de Agua Potable Rural (APR) notaran la falta de pago de la cuenta de la vivienda. Esto, sumado a la ausencia de los residentes por cerca de dos meses, alertó a los vecinos.

La presidenta de la junta de vecinos, María Calfante, fue una de las primeras en ir al domicilio. "Cuando llegamos, la impresión fue de que algo pasaba porque había muchas moscas", relató la dirigenta a Radio BíoBío.

Por orden del Ministerio Público, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML) para que se les realice la autopsia. Las pericias buscarán determinar las causas exactas y la data de los fallecimientos, un misterio que ha conmocionado a toda la comunidad.

PURANOTICIA