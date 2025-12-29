Click acá para ir directamente al contenido
Trágico accidente en Rengo deja a dos hermanos muertos en la Ruta 5 Sur

Carabineros detuvo al presunto responsable del accidente, de 37 años y se investigan las causas.

Lunes 29 de diciembre de 2025 11:41
Un accidente vehicular en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, provocó la noche del domingo la muerte de dos hermanos de 16 y 13 años.

El hecho ocurrió cuando un station wagon, conducido por un hombre que viajaba junto a su esposa, sus hijos y una amiga de los menores, impactó contra otro automóvil manejado por un hombre de 30 años en la Ruta 5 Sur, kilómetro 118.

El choque derivó en el fallecimiento de los hijos del conductor, mientras que los demás ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Rengo, donde permanecen fuera de riesgo vital.

Tras el accidente, Carabineros detuvo al presunto responsable, de 37 años, y la Fiscalía ordenó que personal especializado de la policía uniformada quedara a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del hecho.


