Tragedia familiar en San Carlos: vehículo impacta contra el muro de una parcela y cuatro personas pierden la vida

Una verdadera tragedia familiar se registró en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, donde cuatro personas perdieron la vida luego que el auto en el que habían salido de paseo impactara contra el muro perimetral de una parcela.

El accidente se produjo en el kilómetro 8 de la ruta a Nahueltoro cuando las víctimas –identificadas como José Manuel Larenas Cerna, Juan Arturo Larenas Cerna, Jonathan Andrés Larenas Lagos y Á.M.L.L. de 17 años– regresaban de un paseo familiar a un río.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló violentamente contra el muro de una parcela, lo que provocó la muerte de todos los ocupantes del automóvil en el mismo lugar de los hechos.

La fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello, informó que "se están investigando las causas de este lamentable accidente, en el cual fallecieron cuatro miembros de un grupo familiar que habían estado compartiendo previamente en el río".

Luego de los primeros peritajes en el lugar, a cargo de la SIAT de Carabineros, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Legal de Chillán.

