Tragedia familiar en Chiguayante cobra nueva vida: Muere el segundo hijo baleado presuntamente por su madre

El Hospital Regional del Bío Bío confirmó la muerte del hombre de 35 años que había resultado baleado en un presunto parricidio ocurrido en la comuna de Chiguayante. Pese a los esfuerzos médicos, las graves lesiones terminaron por quitarle la vida mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto.

El afectado había sido trasladado en primera instancia al SAR de la comuna y luego derivado al Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Según detalló el director del centro asistencial, Claudio Baeza, el paciente estuvo “hemodinámicamente muy inestable, con altos requerimientos de drogas vasoactivas sin respuesta adecuada”, lo que configuraba un “alto riesgo vital” que finalmente no logró superar.

LOS HECHOS

La tragedia se remonta a la noche del viernes 26 de septiembre, cuando una mujer habría disparado contra sus dos hijos. Tras el ataque, tomó un vehículo Chery Tiggo 3 que posteriormente fue encontrado en el sector de Tanilvoro, en la comuna de Coihueco, región de Ñuble.

Carabineros logró detenerla horas más tarde gracias al aviso de vecinos de Coleal Central, en la misma comuna. Al momento de su arresto, se le encontró un revólver en el bolsillo derecho de su casaca, con cuatro cartuchos sin percutar y dos vainas en su interior.

La mujer, sindicada como la presunta autora del parricidio, pasará mañana lunes 29 de septiembre a control de detención.

