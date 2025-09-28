Con arma en su poder, madre que habría disparado a sus hijos es detenida en Chiguayante

Una mujer de 64 años fue detenida en la región de Ñuble por su presunta responsabilidad en el parricidio ocurrido el viernes en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

La Fiscalía confirmó la detención a través de su cuenta oficial en X, señalando que la imputada “tenía un arma al momento de su detención”.

El hecho se habría producido durante la noche del viernes, cuando la madre disparó contra sus dos hijos: una mujer de 39 años, que falleció en el domicilio, y un hombre de aproximadamente 35 años, quien permanece en riesgo vital.

Según el relato del padre, fue él quien llegó a la vivienda alrededor de las 20:00 horas y encontró primero a su hijo con una lesión en la cabeza, y luego el cuerpo sin vida de su hija, también con un impacto en el cráneo.

Además, agregó la mujer lo había amenazado anteriormente, y que en el domicilio se encontraron notas que refuerzan la presunción de parricidio.

La fiscalía halló en el lugar un revólver sin marca ni número de serie y, de acuerdo con el denunciante, el arma era una herencia de su suegro y “solo ella conocía su ubicación”.

La información preliminar que maneja el ente persecutor indica que la mujer habría abandonado el inmueble cerca de las 19:00 horas del viernes. Al día siguiente, se encontró un automóvil en la comuna de Coihueco, el cual habría sido utilizado para huir desde el Gran Concepción. En el vehículo se halló una mascota.

El Ministerio Público informó que la detenida será presentada mañana ante el Juzgado de Garantía de Chillán, donde enfrentará cargos por porte ilegal de arma de fuego.

