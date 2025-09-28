Brutal parricidio en Chiguayante: Madre disparó a dos hijos y escapó sin rumbo conocido

Una mujer de 61 años es sospechosa de haber cometido un presunto parricidio en Chiguayante, Región del Biobío, que dejó como resultado la muerte de su hija de 39 años y a su hijo de 35 en estado de riesgo vital.

Según las primeras diligencias, la mujer habría disparado en la cabeza a ambas víctimas con un revólver antes de huir del lugar.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que la sospechosa escapó en el vehículo de su hijo, el cual fue abandonado en una zona rural de Coihueco, Región del Ñuble. El automóvil fue encontrado horas después del trágico hecho y está siendo periciado por la Brigada de Homicidios de Concepción. La mujer continúa prófuga.

El crimen fue descubierto por el padre de las víctimas, quien encontró primero a su hijo gravemente herido y luego halló sin vida a su hija en una de las habitaciones. En el lugar se encontró una extensa carta que habría sido escrita por la madre.

El fiscal Matías Arellano, del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, señaló que los dos hijos “presentaban impactos balísticos en sus cabezas. Estamos desplegando todas las diligencias con la PDI y Carabineros para ubicar a la madre y esclarecer este lamentable hecho”.

