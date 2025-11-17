Tragedia en Torres del Paine: Un turista muerto, otro desaparecido y un evacuado en medio de complejas condiciones climáticas

Tres turistas se extraviaron al interior del parque nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes.

Uno de ellos murió, otro fue rescatado y el tercero continúa desaparecido.

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza informó que "en horas de la tarde del lunes 17 de noviembre, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre una alerta de extravío de personas al interior del Parque Nacional Torres del Paine en el sector Perros".

"Se tomó conocimiento por Conaf durante la tarde (...) y se daba cuenta de una persona que estaba sufriendo algún tipo de complicación en un circuito de alta montaña", señaló el delegado Guillermo Ruiz Santana.

"A medida que ha ido avanzando la tarde, hemos tomado conocimiento que, hasta este momento, se habla de tres personas que se han visto comprometidas o afectadas en un circuito de alta montaña, en las cercanías del sector de Perros, en la cual una persona estaría siendo evacuada con principio de hipotermia, otra persona se encontraría desaparecida y otra persona presumiblemente fallecida", complementó.

La autoridad también se refirió a las condiciones climáticas que afectan a la zona: "En la provincia de Última Esperanza, nos encontramos en una situación climática bastante complicada y eso se asentúa lógicamente en los circuitos de alta montaña, por lo cual, y dada la complejidad de lugar en el que se han desarrollado los hechos, los antecedentes que hemos ido recibiendo han sido de manera gradual y parcelada".

"Después del COGRID comunal que se realizó, convocamos a un COGRID provincial, en el cual estuvo presente Conaf, personal del Ejército, de Carabineros, de Senapred, de la Municipalidad de Torres del Paine, de Fiscalía, y otras instituciones, pendientes a ir coordinando las acciones para las próximas horas", agregó.

Ruiz Santana dio a conocer que "veremos cómo se ha dado el rescate de esta persona que está herida, la siguiente acción por supuesto que es dar con el paradero de la persona que se presume que está desaparecida, y por supuesto, el rescate y la extracción de la persona que se reporta como fallecida".

Finalmente señaló que "en la hora que nos encontramos se hace sumamente riesgoso y peligroso para quienes ejecuten las acciones de búsqueda, por lo que hemos dado la instrucción de que a primeras horas de la mañana (martes) va a salir hacia el sector un grupo de funcionarios de Carabineros expertos en alta montaña, lo propio van a hacer las brigadas PARME del Ejército, mientras vamos recibiendo información oficial de Conaf".

(Imagen: Manuel Breva Colmeiro / Getty Images)

