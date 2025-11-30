Tragedia en Tiltil: dos muertos y cuatro heridos en violento volcamiento durante la madrugada

Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este domingo en Tiltil, Región Metropolitana, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro lesionadas, según información preliminar entregada por Carabineros.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:30 horas en la ruta G-20 interior, a la altura del kilómetro 5, luego de un llamado al teléfono del cuadrante que alertó sobre un volcamiento de vehículos. Al llegar al lugar, personal policial constató que dos automóviles se encontraban involucrados en el siniestro.

El primer vehículo circulaba de poniente a oriente en dirección a Santiago, resultando su conductor con lesiones. El segundo automóvil se desplazaba en sentido contrario, hacia Polpaico, con cinco ocupantes a bordo. Producto del impacto, dos de ellos fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos.

Respecto a la dinámica del accidente, Carabineros informó que “por circunstancias que se investigan, el segundo vehículo desvió su trayectoria saliendo de la calzada, perdiendo el control del móvil y colisionando de forma frontal con la parte posterior del primer vehículo, el cual posteriormente se volcó”.

Las dos víctimas fatales no mantenían antecedentes policiales. El sitio del suceso quedó resguardado a la espera de las pericias de la SIAT de Carabineros, quienes realizarán los análisis técnicos que permitirán determinar las causas exactas del siniestro.

