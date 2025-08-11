Tragedia en Talca: madre y sus tres hijos mueren en incendio que afectó a dos casas

Una mujer y sus tres hijos perdieron la vida en un incendio que destruyó su casa ubcada en la villa Jardines del Valle, en Talca.

El siniestro se registró alrededor de la 1 de la madrugada de este lunes en una vivienda de calle 13 Poniente, hasta donde llegaron cinco compañías de Bomberos a combatir el fuego, que ya se había propagado a un segundo inmueble.

El comandante de Bomberos, Esteban Iturra, indicó que "lamentablemente producto de este siniestro debemos informar que encontramos cuatro personas fallecidas al interior: una adulta y tres menores de edad. Ya fue informada la familia".

Las víctimas fatales son una adulta y tres menores, de entre 6 y 15 años de edad, todos de nacionalidad extranjera, según las primeras informaciones.

En la segunda vivienda afectada no se registraron lesionados.

La Fiscalía de Talca instruyó la investigación al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que deberá realizar peritajes para aclarar las muertes.

