Tragedia en Ruta de la Fruta: Navidad decreta tres días de duelo comunal

Tres días de duelo comunal y la suspensión de actividades recreativas y deportivas fueron las primeras medidas anunciadas por la Municipalidad de Navidad tras el grave accidente de tránsito registrado este sábado en la Ruta de la Fruta. La tragedia, que dejó 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas según el balance informado, afectó a pasajeros de un bus interprovincial utilizado habitualmente por habitantes de la comuna para trasladarse hasta San Antonio.

El alcalde subrogante de Navidad, Carlos Catalán, confirmó la decisión municipal como una señal de respeto y solidaridad hacia las familias afectadas, considerando que una parte importante de las víctimas serían residentes de la localidad.

Entre las actividades suspendidas se encuentra el campeonato de fútbol comunal, además de otras instancias recreativas y deportivas programadas en el territorio.

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando un bus de pasajeros, un camión tolva y un automóvil particular se vieron involucrados en una colisión en la Ruta E-66, conocida como Ruta de la Fruta.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el hecho se registró a la altura del kilómetro 122,5 y dejó un balance de 11 víctimas fatales y 15 personas heridas, principalmente pasajeros del transporte interprovincial.

La magnitud del siniestro generó especial preocupación en Navidad debido a que el bus involucrado, conocido popularmente como “la Pupuyana”, cumple un recorrido habitual para los vecinos de la comuna.

Según explicó Catalán, el servicio parte desde el sector sur de Navidad y se dirige hasta San Antonio, ciudad a la que numerosos habitantes viajan durante los fines de semana para realizar compras, visitar familiares o desarrollar otras actividades.

El alcalde subrogante indicó que, de acuerdo con la información preliminar disponible, la mayoría de las personas fallecidas y lesionadas pertenecerían a la comuna.

MUNICIPIO COORDINA APOYO A LAS FAMILIAS

Además de decretar el duelo comunal, la Municipalidad de Navidad inició gestiones para acompañar a las familias afectadas por el accidente.

Catalán explicó que, hasta ese momento, el municipio no disponía de una nómina oficial con las identidades de todas las víctimas, por lo que se estaban realizando coordinaciones para obtener información y organizar las medidas de apoyo correspondientes.

En ese contexto, anunció una reunión con la directora del Hospital de San Antonio, en la que participarían representantes del Concejo Municipal y la directora de Salud comunal.

El objetivo de esta instancia es coordinar acciones de contención y acompañamiento para los familiares, considerando el impacto que la tragedia ha generado entre los habitantes de Navidad.

Las autoridades locales buscan contar con antecedentes oficiales que permitan orientar la asistencia a quienes perdieron a sus seres queridos y a las familias de las personas que permanecen lesionadas.

ALCALDE PIDE MEJORAS EN LA RUTA DE LA FRUTA

Junto con abordar las consecuencias humanas del accidente, el alcalde subrogante expresó su preocupación por las condiciones de seguridad de la carretera.

Catalán sostuvo que la Ruta de la Fruta registra una importante circulación de camiones y vehículos que transitan a velocidades elevadas, situación que, a su juicio, representa un riesgo para quienes utilizan habitualmente esta vía.

La autoridad también cuestionó el alcance de los trabajos de mejoramiento ejecutados en la carretera, señalando que las intervenciones realizadas “no es suficiente”.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una ruta con doble calzada, considerando que actualmente existen tramos con una pista por sentido de circulación.

Según su evaluación, los conductores aprovechan determinados sectores para efectuar adelantamientos, maniobras que pueden generar situaciones de riesgo cuando no existen condiciones adecuadas de separación entre los flujos vehiculares.

Por ello, insistió en que las mejoras de infraestructura deben permitir un tránsito más seguro, especialmente en una carretera utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte público y camiones de carga.

“Esta carretera deberíamos mejorarla, hacer doble calzada para que no sigan sufriendo accidentes“, cerró.

Mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro, la comuna de Navidad enfrenta tres días de duelo y mantiene suspendidas sus actividades recreativas y deportivas, en una señal de respeto hacia las víctimas y sus familias.

PURANOTICIA