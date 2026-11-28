El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó por el delito de homicidio simple a S.A.I.V., acusado por la muerte del adolescente Gregorio Gómez Hidalgo, de 17 años, ocurrida en diciembre de 2012 en la ciudad.

La Fiscalía de Antofagasta destacó que fallo constituye un importante logro investigativo, considerando la complejidad del caso, el tiempo transcurrido y la ausencia de evidencia material fundamental, como lo es el cuerpo de la víctima, que a la fecha no ha sido ubicado, pese a los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público, la policía, como también su propia familia.

De acuerdo con los hechos establecidos por el tribunal, el 7 de diciembre de 2012, el condenado pasó a buscar a la víctima, con quien mantenía una relación de amistad y cercanía, en las inmediaciones del domicilio de su abuelo, trasladándolo posteriormente en un vehículo hacia un lugar no determinado de Antofagasta. En dicho sitio, le dio muerte, para luego desplegar acciones destinadas a ocultar su cuerpo e impedir su hallazgo.

LA LEY NO EXIGE EL CUERPO

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo investigativo desarrollado, que permitió, pese al tiempo y las dificultades, arribar a una condena. “La ley chilena no exige un cuerpo para condenar por homicidio. Exige prueba, valorada sin contradecir la lógica, la experiencia ni la ciencia, y una convicción más allá de toda duda razonable. Este tribunal no condenó sin cuerpo. Condenó con prueba, y condenó por lo que se probó, ni más ni menos», señaló.

“Este resultado pertenece al sistema de justicia penal en su conjunto: a los fiscales que sostuvieron la persecución, a las policías que siguieron leyendo la prueba a pesar de los años y a un tribunal que la examinó con el estándar más exigente de nuestro derecho. Detrás de cada etapa hubo una familia que nunca dejó de buscar. Su búsqueda fue también el ejercicio de un derecho, y el Estado tenía el deber de responderle”, agregó el persecutor.

PRUEBAS DEL CASO

La resolución destaca que la prueba reunida por la Fiscalía durante la investigación permitió establecer una serie de indicios múltiples, concordantes y unívocos, entre ellos, testimonios que dieron cuenta de manifestaciones autoinculpatorias del acusado respecto de la muerte de la víctima, las que se mantuvieron a lo largo del tiempo y fueron corroboradas por registros de tráfico de llamadas y georreferenciación de sus movimientos.

A ello se sumó que el acusado fue la última persona que estuvo con el adolescente antes de su desaparición, que no existen registros posteriores compatibles con su supervivencia y que interceptaciones telefónicas evidenciaron su preocupación respecto de lo que declararían familiares y testigos, así como instrucciones para que dijeran que no sabían nada.

Sobre la base de estos antecedentes, el tribunal concluyó que se encontraba acreditada una acción homicida dolosa ejecutada por el acusado, desestimando de paso las alegaciones de absolución y prescripción planteadas por la defensa.

El condenado fue detenido en diciembre del año pasado en la comuna de Hualañé, Región del Maule, por personal del SEBV de Carabineros en cumplimiento de una orden tramitada por el Ministerio Público.

Finalmente, el tribunal fijó para el 7 de diciembre la audiencia de comunicación de la sentencia y determinación de la pena. Posteriormente, los intervinientes podrán deducir los recursos que contempla la ley.

PURANOTICIA