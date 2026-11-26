En las últimas horas, dos procedimientos realizados por Carabineros y la Fiscalía Regional de Antofagasta permitieron incautar 2.316 kilos de droga en la Provincia de El Loa, además de concretar la detención de uno de los involucrados en estos hechos.

El primero de los operativos se desarrolló en la comuna de Calama, donde personal del OS7 de Carabineros detectó el ingreso de un cargamento de droga proveniente de Bolivia. El procedimiento permitió decomisar 725 kilos y 600 gramos de marihuana.

Durante la diligencia fue detenido un ciudadano colombiano de 34 años, quien posteriormente fue formalizado por el Ministerio Público. El imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que se estableció un plazo de investigación de 100 días.

A este procedimiento se sumó un segundo operativo, realizado menos de 24 horas después por personal del Retén Ascotán. En el kilómetro 95 de la Ruta 21-CH, los funcionarios detectaron un minibús sospechoso cuyo conductor, al advertir la presencia policial, huyó del lugar y posteriormente abandonó el vehículo en plena pampa. Al inspeccionarlo, los efectivos descubrieron 1.590 kilos de marihuana en su interior.

El fiscal regional (s) Eduardo Peña destacó el trabajo conjunto que han desarrollado ambas instituciones para combatir el tráfico de drogas en la región, labor que durante la última semana ha permitido incautar cerca de cuatro toneladas de distintas sustancias ilícitas.

“Recién este lunes informamos tres procedimientos donde se incautaron 1.599 kilos de drogas y ahora estamos entregando detalles de otras dos operaciones con 2.316 kilos de drogas incautados. Pero lo realmente importante, más allá de los números, es el trabajo que estamos realizando en contra de las organizaciones criminales que intentan ingresar droga a través de nuestra frontera, trabajo que, por cierto, seguiremos fortaleciendo”, manifestó el persecutor.

Finalmente, el fiscal Peña informó que, tras estos últimos procedimientos, la cantidad de drogas incautadas durante este año en la región de Antofagasta superó las 72,2 toneladas, cifra que representa 33 toneladas más que el total decomisado durante todo el año pasado. En tanto, el acumulado desde octubre de 2023 alcanza las 137,8 toneladas.

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