La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la prisión preventiva de Javier Omar Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil Catricura, la mujer de 73 años que sigue desaparecida en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Este sujeto es el único de los hijos de la mujer que seguía privado de libertad.

Troncoso Chuñil está imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de parricidio, maltrato habitual, inhumación ilegal, maltrato corporal relevante y trato denigrante; y del delito frustrado de robo con violencia e intimidación a adulto mayor, que habría cometido en noviembre de 2024 en Máfil.

En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, el 20 de noviembre recién pasado, que mantuvo privado de libertad a Troncoso Chuñil.

HECHOS INVESTIGADOS

Según la fiscalía, alrededor de las 23:00 horas del viernes 8 de noviembre de 2024, el imputado Javier Omar Troncoso Chuñil llegó ofuscado y en estado de ebriedad a la casa que compartía con la víctima, su madre Julia del Carmen Chuñil Catricura de 73 años, ubicada en la comuna de Máfil, lugar donde, además, vivían los otros hijos de Chuñil Catricura: Jeannette del Carmen Troncoso Chuñil, Pablo Marcelo San Martín Chuñil y su exyerno B.F.B.B. También se encontraba en el inmueble una amiga de la víctima y un adulto mayor de 90 años, quien residía en una dependencia contigua a la casa principal.

En dicho contexto, Javier Troncoso Chuñil, mientras que el resto del grupo familiar se encontraba reunido en el living comedor, se abalanzó sobre el adulto mayor, a quien le exigió la entrega de una suma cercana a $212.000, correspondiente a la pensión del anciano.

Ante la negativa, Javier Troncoso Chuñil agredió a esta víctima con golpes de puño en el rostro y la amenazó de muerte, le colocó un cuchillo en el cuello y le dijo “y si te mato”. En ese momento, intervino la dueña de casa, Julia Chuñil Catricura, quien comenzó a forcejear con su hijo, quien también la amenazó con quitarle la vida. Chuñil Catricura logró quitarle el cuchillo al imputado, arma que lanzó al exterior de la casa.

Tras ver frustrada la apropiación del dinero, Javier Troncoso Chuñil habría procedió a golpear a su madre al interior de la vivienda para luego continuar la golpiza en el exterior del inmueble y, contra la pared de una bodega contigua, finalmente la estranguló apretándole el cuello con ambas manos. Hechos que fueron presenciado por los coimputados, sin que ninguno de ellos interviniera en socorro de las víctimas.

HABRÍAN OCULTADO EL CUERPO

Más tarde, Javier Troncoso Chuñil y su hermano Pablo San Martín Chuñil habrían trasladado y ocultado el cuerpo de su madre en un lugar aún sin ubicar. Junto con el ocultamiento del cuerpo, quema de vestimentas, guardar silencio y mentir a las autoridades, los imputados acordaron que la imputada Jeanette del Carmen Troncoso Chuñil concurriera hasta Carabineros para estampar una denuncia por presunta desgracia, diligencia que concretó el domingo 10 de noviembre de 2024, con la finalidad de desviar la investigación y asegurar la impunidad de todos los involucrados.

Semanas después de la denuncia falsa, según fiscalía, los hijos de Julia Chuñil Catricura comenzaron a comportarse como herederos, se apropiaron y aprovecharon su patrimonio; vendieron sus animales (ganado vacuno) y carreta de bueyes y se repartieron el dinero obtenido entre ellos. Incluso Javier Omar Troncoso Chuñil, el 8 de diciembre de 2024, realizó una cotización para adquirir una sepultura familiar en el cementerio Parque los Laureles de Valdivia.

La resolución fue adoptada con el voto en contra de la ministra Müller, quien estuvo por confirmar la resolución de primera instancia.

PURANOTICIA