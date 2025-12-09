Tragedia en Rancagua: Dos hermanos de 12 y 18 años murieron electrocutados tras salir de una piscina en su domicilio

Una tragedia familiar se produjo fin de semana largo en el sector de Chanchón, comuna de Rancagua, donde dos hermanos murieron electrocutados en una piscina.

El dramático hecho sucedió mientras las víctimas, de 12 y 18 años, estaban dentro de la piscina de su casa.

De acuerdo a los antecedentes, el menor de las víctimas salió de la piscina y activó un interruptor. Esta acción generó una descarga eléctrica de gran intensidad.

La adolescente, al intentar ayudar a su pequeño hermano, también recibió una descarga eléctrica. Ambos fueron llevados al Hospital Regional de Rancagua, donde fallecieron el lunes.

Por instrucciones de la Fiscalía de Rancagua, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de indagar las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

(Imagen referencial)

