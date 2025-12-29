Fallece el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche mientras combatía un incendio forestal en la comuna

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche y comandante provincial de Cardenal Caro, Luis Becerra Pino, falleció durante el combate a un incendio forestal en la comuna de la región de O'Higgins.

El voluntario habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, siendo trasladado de urgencia al hospital local. A pesar del trabajo del personal de salud para poder reanimarlo, el comandante falleció, transformándose así en el mártir 351 de la institución.

El incendio forestal denominado "Santa Mónica 1" ha consumido una superficie aproximada de 20 hectáreas.

Cabe señalar que debido a la emergencia se envió mensajería SAE a las 15:43 horas, por lo que se evacuó a 150 personas aproximadamente.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Libertador General Bernardo O'Higgins, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Litueche por incendio forestal.

