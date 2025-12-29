Detienen a boliviano que fue ser sorprendido con más de 12 mil unidades de fuegos de artificio en Alto Hospicio

Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido por Carabineros de la 3ª Comisaría Alto Hospicio tras ser sorprendido con más de 12 mil unidades de fuegos de artificio al interior de un vehículo los cuales eran comercializados ilegalmente en la comuna.

El hecho se detectó cuando el personal policial que realizaba servicios preventivos fue alertado por la Central de Cámaras sobre la presencia de un hombre que comercializaba fuegos artificiales en la comuna.

Ante esta situación, se realizó un seguimiento controlado al vehículo en el cual se movilizaba el individuo, instante en que el móvil se detuvo y el conductor se dio a la fuga, siendo seguido por los uniformados y la central de cámaras municipales que mantenía su ubicación, logrando finalmente su detención.

Al inspeccionar el vehículo, se verificó que al interior había una gran cantidad de fuegos artificiales y cartones de cigarrillos de contrabando, los que fueron trasladados hasta la comisaría para ser contabilizados.

En total se incautaron 12.282 unidades de fuegos artificiales de distintos tipos y formatos, además de 1.150 cajetillas de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas.

El individuo fue detenido por porte y tenencia de fuegos artificiales y receptación aduanera, quedando a disposición del tribunal correspondiente para su control de detención.

(Imagen: Carabineros Tarapacá)

PURANOTICIA