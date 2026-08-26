Tragedia en Pucón: Estudiante muere tras volcamiento de una balsa durante actividad de rafting en el río Liucura

Un universitario falleció este miércoles tras sufrir un accidente mientras realizaba una bajada de rafting por el río Liucura, en la comuna de Pucón, región de La Araucanía.

El fallecido tenía 34 años y estudiaba la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera (UFRO).

Una comitiva universitaria integrada por 14 alumnos y cuatro profesores se encontraban navegando cuando se produjo la emergencia.

El fallecido cayó al cauce durante las maniobras de descenso de la balsa y fue desplazado por el torrente.

La situación motivó el despliegue inmediato de equipos de rescate del SAMU, Bomberos, GOPE de Carabineros y de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Una vez que el estudiante fue rescatado de las aguas y pese a los intentos de reanimación practicados, el personal médico constató su deceso.

El capitán Danilo Rojas, de la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón, indicó que "se informa el lamentable hecho del fallecimiento de un estudiante de 34 años perteneciente a la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera, quien se encontraba realizando el descenso por rafting en el río Liucura, cuando cae del bote y es arrastrado por el río, siendo encontrado un kilómetro aproximadamente más abajo".

Añadió que "conforme a instrucciones del Ministerio Público, el fiscal de turno dispone la concurrencia del Servicio Médico Legal, personal SIP de la Novena Comisaría y toma de declaración a los testigos del hecho".

Cabe señalar que el resto de los estudiantes y docentes que integraban la delegación fueron puestos a resguardo por los organismos desplegados.

(Imagen: Tiempo 21)

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