Minsal pide la renuncia a seremi de Salud de La Araucanía por dichos que "no estuvieron a la altura" post tragedia en Pitrufquén

El Ministerio de Salud (Minsal) informó que solicitó la renuncia del Dr. José Bravo Burgos al cargo de seremi de Salud de La Araucanía por sus declaraciones que "no estuvieron a la altura" sobre el incendio en el hogar de acogida "El Edén" de Pitrufquén, donde 16 adultos mayores perdieron la vida.

Tras la tragedia, la ahora exautoridad abordó la fiscalización y posibles cierres de otros Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), comparando que "si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar".

Y en un un comunicado, el Minsal señaló que "se ha solicitado la renuncia del Dr. José Bravo Burgos al cargo de Secretario Regional Ministerial de Salud de La Araucanía, agradeciendo el trabajo realizado durante estos meses de gestión".

Luego detalló que "en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad".

Bajo ese contexto, indicaron que reiteran "su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar".

Finalmente, dieron a conocer que "la designación de quien asumirá la conducción de la Seremi de Salud de La Araucanía será informada oportunamente", cerraron.

Cabe señalar que de esta manera se concreta la salida número 37 de un seremi en lo que va del Gobierno de José Antonio Kast.

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