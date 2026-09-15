Senador Castro citará al Minsal y al Senama tras tragedia en Pitrufquén que dejó 16 muertos

Tras la tragedia registrada en Pitrufquén, donde 16 personas perdieron la vida, el senador Juan Luis Castro (PS) solicitará que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) sean invitados a la comisión sectorial del Senado, con el objetivo de que entreguen los antecedentes relacionados con el caso.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara Alta, cuestionó las actuales condiciones de fiscalización y advirtió que existe una incapacidad para supervisar adecuadamente los recintos destinados al cuidado de personas mayores.

En ese sentido, Castro sostuvo que "la tragedia ocurrida en La Araucanía llama perentoriamente a que se intervengan las situaciones que ocurren en hogares no autorizados para adultos mayores".

El senador agregó que "claramente tenemos una incapacidad para vigilar, controlar todos aquellos múltiples hogares que han aparecido en los últimos años, que no tienen control ni fiscalización alguna y por lo tanto están expuestos a siniestros como este y otros más".

De acuerdo con las cifras entregadas por el legislador, actualmente en Chile existen casi 600 mil adultos mayores con dependencia severa o moderada para desarrollar actividades de la vida cotidiana, lo que significa que requieren del cuidado o asistencia de una tercera persona.

Sin embargo, el número de establecimientos disponibles para atender a esta población sería considerablemente menor a las necesidades existentes. Actualmente, existen más de 800 establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM) en el país, pero solo 20 pertenecen a la red pública y dependen directamente del Senama.

Ante este escenario, Castro busca que las autoridades correspondientes entreguen explicaciones sobre la fiscalización de estos recintos y las medidas existentes para prevenir nuevas tragedias, especialmente en aquellos hogares que operan sin autorización.

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