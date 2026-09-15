Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Conaf levanta exigencia de contar con guías en senderos del Parque Torres del Paine

Conaf levanta exigencia de contar con guías en senderos del Parque Torres del Paine

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

A partir del miércoles 16, los visitantes podrán recorrer estas rutas sin guía acreditado. Sin embargo, se mantiene la recomendación de microcrampones y bastones por seguridad.

Conaf levanta exigencia de contar con guías en senderos del Parque Torres del Paine
Martes 15 de septiembre de 2026 08:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Magallanes informó que, a partir de este miércoles 16 de septiembre, se levantará la exigencia de contar con guías acreditados para realizar los senderos de montaña Base Torres y “W” del Parque Nacional Torres del Paine.

La medida se adopta luego del monitoreo y evaluación permanente de las condiciones climáticas y del estado de los senderos, considerando que estas permiten avanzar hacia el funcionamiento habitual de la temporada.

No obstante, debido a que persisten condiciones invernales en algunos sectores del parque, se mantendrá como medida de seguridad la recomendación y/o exigencia del uso de microcrampones y bastones, de acuerdo con las condiciones que presenten los senderos y mientras sea necesario para garantizar un tránsito seguro de visitantes.

Además, la Conaf recordó que el circuito Macizo Paine se encuentra cerrado hasta el 1 de noviembre y, por ende, el paso John Garner, sector crucial para este trayecto, también, dependiendo su reapertura de una previa evaluación técnica y climatológica que realice la institución.

Conaf continuará monitoreando las condiciones climáticas y del terreno, pudiendo adoptar o reforzar medidas de seguridad cuando las condiciones así lo requieran.

PURANOTICIA

Cargar comentarios