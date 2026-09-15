Conaf levanta exigencia de contar con guías en senderos del Parque Torres del Paine

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Magallanes informó que, a partir de este miércoles 16 de septiembre, se levantará la exigencia de contar con guías acreditados para realizar los senderos de montaña Base Torres y “W” del Parque Nacional Torres del Paine.

La medida se adopta luego del monitoreo y evaluación permanente de las condiciones climáticas y del estado de los senderos, considerando que estas permiten avanzar hacia el funcionamiento habitual de la temporada.

No obstante, debido a que persisten condiciones invernales en algunos sectores del parque, se mantendrá como medida de seguridad la recomendación y/o exigencia del uso de microcrampones y bastones, de acuerdo con las condiciones que presenten los senderos y mientras sea necesario para garantizar un tránsito seguro de visitantes.

Además, la Conaf recordó que el circuito Macizo Paine se encuentra cerrado hasta el 1 de noviembre y, por ende, el paso John Garner, sector crucial para este trayecto, también, dependiendo su reapertura de una previa evaluación técnica y climatológica que realice la institución.

Conaf continuará monitoreando las condiciones climáticas y del terreno, pudiendo adoptar o reforzar medidas de seguridad cuando las condiciones así lo requieran.

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