Tragedia en Los Ríos: Buscan a menor y adulto desaparecidos en el río Pilmaiquén

Una ceremonia de sanación en el sector de Maihue, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, se transformó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad local.

Una adolescente de 15 años y un adulto de 49 se encuentran desaparecidos tras ser arrastrados por la fuerte corriente del río Pilmaiquén.

El fatal incidente se desató cuando la joven, que participaba en un rito espiritual junto a un grupo de personas, fue súbitamente arrastrada por la fuerza del caudal. Al percatarse de la emergencia, dos adultos se lanzaron a las turbulentas aguas en un intento desesperado por rescatarla. Trágicamente, uno de ellos, un hombre de 49 años, también fue llevado por la corriente. La otra persona, una mujer de 48 años, logró salir a la orilla por sus propios medios, aunque sufrió lesiones.

Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía de Los Ríos ordenó de inmediato un amplio operativo de búsqueda y rescate. Equipos especializados del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, junto a la Sección de Investigación Policial (SIP), han sido desplegados en la zona, peinando las riberas y el cauce del río. Las autoridades han destacado la complejidad de la búsqueda, dadas las condiciones actuales del río y su caudal.

La comunidad del sector, en estado de shock, ha seguido de cerca el desarrollo de los hechos, con la esperanza de un desenlace favorable. La Fiscalía mantiene una investigación abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia. El operativo de búsqueda se mantendrá activo sin interrupciones, trabajando contra el tiempo para dar con el paradero de los dos desaparecidos.

(Imagen de referencia)