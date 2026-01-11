Región de O'Higgins: Mujer fallece tras ser atropellada por tren de pasajeros en Rengo

Un fatal accidente ferroviario se registró la tarde de este domingo en la localidad de Rosario, en la comuna de Rengo, Región de O’Higgins, donde una mujer perdió la vida tras ser impactada por un tren de pasajeros a la altura de la estación del sector.

Según información preliminar, el hecho involucró a un convoy con destino a Santiago, que transportaba cerca de 200 pasajeros y provenía desde Chillán. El accidente ocurrió directamente en la vía férrea, generando una inmediata interrupción del servicio y un amplio despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes y relatos de testigos, la mujer habría cruzado de forma repentina los rieles, presuntamente con intenciones de atentar contra su vida. Esta versión está siendo investigada por las autoridades para establecer oficialmente la dinámica del hecho.

Pese a que el maquinista activó las maniobras de frenado de emergencia, la distancia y velocidad del tren no permitieron evitar el impacto, lo que provocó lesiones fatales en la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Legal realizó los peritajes correspondientes y el levantamiento del cuerpo. En paralelo, se activaron los protocolos de contingencia, permitiendo que los pasajeros continuaran su viaje en otra formación, mientras el maquinista permaneció en el lugar para prestar declaración.

PURANOTICIA