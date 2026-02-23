Tragedia en el río Tinguiririca: hallan sin vida a las tres víctimas arrastradas tras volcamiento en Termas del Flaco

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó esta jornada el hallazgo de las tres víctimas fatales que fueron arrastradas por el río Tinguiririca, en el sector de las Termas del Flaco, Región de O’Higgins, tras el volcamiento de una camioneta que intentó cruzar el cause la noche del domingo.

Desde el puesto de mando instalado para coordinar la búsqueda, la delegada presidencial provincial de Colchagua, Marta Pizarro, informó el cierre de las labores tras recuperar los cuerpos y confirmar que el incidente también dejó otras cinco personas lesionadas.

“Le hemos informado de esto a la familia, hemos estado en un contacto permanente con ellos y lo seguiremos estando, puesto que el Presidente Gabriel Boric nos ha encomendado poder brindarle toda la contención emocional”, señaló.

La última víctima encontrada fue un hombre de 42 años que se lanzó al agua para rescatar a una mujer y a una niña, quienes habían sido arrastradas previamente por la corriente. Los cuerpos de ambas habían sido ubicados horas antes.

El operativo desplegó a más de 70 efectivos de distintas instituciones, mientras la Fiscalía de O’Higgins instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI realizar los peritajes correspondientes.

