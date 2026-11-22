Una fiscalización realizada sin previo aviso en el Servicio de Urgencia del Hospital de Ovalle, en la Región de Coquimbo, dejó en evidencia esperas de hasta 14 horas, problemas de coordinación asistencial y deficiencias de mantenimiento en un hospital con apenas seis años de funcionamiento.

La inspección fue encabezada por el contralor regional, Juan Pablo Leone, quien estuvo acompañado por el jefe de la Unidad de Control Externo y un equipo de fiscalizadores. Todos ellos se desplegaron en el servicio, entre las 21:30 y las 24:00 horas, para verificar directamente las condiciones de atención de los pacientes.

Entre los casos constatados destacan una adulta mayor con aproximadamente 14 horas de espera y un lactante de cinco meses con 11 horas. También se constataron casos de pacientes pediátricos que llevaban cinco 5 horas esperando una evaluación médica y el de otro paciente pediátrico que llevaba cerca de 4 horas esperando los resultados de sus exámenes.

Otro de los hallazgos fue una inadecuada coordinación entre el Servicio de Urgencia y los médicos especialistas y residentes del mismo establecimiento, lo que contribuye a prolongar las esperas por atención y exámenes.

Asimismo, se detectaron demoras en los traslados hacia las unidades de hospitalización, que pueden extenderse por más de un turno (más de 12 horas), afectando la continuidad de la atención y la disponibilidad de espacios para otros pacientes.

SEGURIDAD DEFICIENTE

Respecto de la infraestructura y seguridad, se observaron enchufes sujetos con cinta adhesiva, un flujómetro de oxígeno suelto, pisos que presentaban un riesgo de caída y extintores con mantenciones vencidas.

A ello se sumaron colchones y asientos deteriorados, sillas sin adecuada fijación, ausencia de planchas en el cielo de la sala de espera y aire acondicionado inoperativo en sectores con equipos que requieren ventilación adecuada.

Según la Contraloría, estas deficiencias resultan especialmente preocupantes en un hospital que comenzó a funcionar en 2020. Su conservación exige mantenimiento preventivo, supervisión constante y correcciones oportunas, que eviten que el deterioro comprometa la seguridad y dignidad de la atención.

Esta es la segunda inspección nocturna sorpresiva a un servicio de urgencia de la región, después de la realizada en el Hospital de Coquimbo. Ambas forman parte de una línea permanente de fiscalización de la Contraloría Regional de Coquimbo.

PURANOTICIA