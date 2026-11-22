Seis personas, dos adultos y cuatro niños de entre 6 y 8 años, perdieron la vida este domingo en un choque registrado en la isla de Chiloé, en tanto que otros dos menores se encuentran en riesgo vital.

El accidente se registró durante la mañana en la Ruta 5 Sur, entre Ancud y Dalcahue, en el cruce Camino Los Seguel, a la altura del kilómetro 1.152, donde por causas que se investigan colisionaron violentamente dos vehículos particulares .

Las víctimas fatales, al parecer miembros de un grupo familiar, se trasladaban en uno de los vehículos. Cinco murieron en el interior, mientras que una niña salió eyectada del automóvil.

En tanto, en el otro vehículo se movilizaban tres funcionarias de Carabineros y los dos menores que se encuentran en riesgo vital. Las funcionarias se encuentran en estado grave.

El comandante Jorge Lorca, subprefecto de los servicios de la Prefectura Chiloé, detalló que el vehículo venía de Ancud y se dirigía a una maratón en el sector de Tenuán.

Las tres funcionarias que están graves forman parte de la dotación de la Primera Comisaría de Carabineros de Ancud.

Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital de Castro, mientras que en el lugar del accidente se realizaron peritajes a cargo de la SIAT de Carabineros.

PURANOTICIA