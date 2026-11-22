La investigación por la muerte de un lactante de 11 meses en Molina, Región del Maule, derivó este domingo en la prisión preventiva de su abuela, quien fue formalizada por homicidio luego de que el menor falleciera tras ingerir pasta base de cocaína mientras permanecía bajo su cuidado.

El tribunal acogió la solicitud presentada por la Fiscalía Local de Molina, que atribuyó a la mujer responsabilidad penal por el fallecimiento del niño, ocurrido el sábado 21 de noviembre.

La fiscal subrogante Daniela Salazar explicó que el Ministerio Público presentó antecedentes para sustentar una imputación por homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Esta calificación jurídica apunta a una eventual responsabilidad penal por no impedir un resultado fatal cuando existe un deber de protección, bajo las condiciones establecidas por la legislación.

De acuerdo con la persecutora, el tribunal compartió los fundamentos expuestos por la Fiscalía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

LA EMERGENCIA QUE TERMINÓ CON LA MUERTE DEL LACTANTE

Los hechos se registraron durante la jornada del sábado, cuando el niño comenzó a presentar convulsiones al interior de un domicilio de Molina, luego de haber ingerido pasta base de cocaína.

En ese momento, el lactante se encontraba bajo el cuidado de su abuela.

Ante la gravedad de la situación, vecinos acudieron en su ayuda y lo trasladaron hasta una unidad policial para solicitar asistencia.

El menor “fue socorrido por vecinos, quienes trasladaron al menor hasta la Cuarta Comisaría de Molina”, explicó la fiscal Salazar.

Desde el recinto policial, el niño fue llevado al Hospital de Molina y posteriormente derivado al Hospital de Curicó, debido a la gravedad de su condición.

Pese a los esfuerzos por atenderlo, falleció en este último establecimiento producto de un paro cardiorrespiratorio.

La persecutora precisó que el deceso fue “causado por el consumo de esta sustancia”.

FISCALÍA INVESTIGA CÓMO EL MENOR ACCEDIÓ A LA DROGA

Tras conocerse el fallecimiento, Carabineros detuvo a la abuela del lactante, quien se había presentado posteriormente en el Hospital de Molina.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con diversas diligencias destinadas a reconstruir las circunstancias en que ocurrió la intoxicación.

Uno de los principales aspectos que busca esclarecer la investigación es cómo el niño tuvo acceso a la pasta base de cocaína mientras permanecía bajo el cuidado de la mujer.

Con los antecedentes recopilados, la Fiscalía formalizó a la imputada este domingo como autora del delito consumado de homicidio y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal.

Las diligencias continúan para establecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

PURANOTICIA