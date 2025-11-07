Tormentas eléctricas y lluvias continuarían el fin de semana entre Ñuble y La Araucanía

Después de las tormentas eléctricas y los chubascos registrados este jueves en la zona centro sur del país, debido al paso de una baja segregada, el sitio Meteored proyectó condiciones meteorológicas similares para el fin de semana en Chile.

Desde de la madrugada y hasta el mediodía de este viernes, los chubascos tenderán a concentrarse en las comunas cordilleranas y precordilleranas de La Araucanía. En la tarde disminuirá de manera significativa la probabilidad de precipitación.

Este sábado 8 de noviembre llegará una nueva baja segregada en la zona centro sur de nuestro país, con chubascos a contar del mediodía en la precordillera y cordillera, entre las regiones de Ñuble y La Araucanía.

Durante la tarde del sábado, las rachas de viento superarían los 40 km/h en la provincia de Arauco, mientras que en torno a los 30 km/h se moverán los anemómetros en el resto del tramo geográfico.

Además, esta baja segregada podría llegar más desarrollada, permitiendo que las tormentas eléctricas iluminen el cielo de todos los sectores entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

Sumado a ello, en horas de la tarde del domingo, la baja segregada tenderá a intensificarse y dejaría chubascos en la provincia de Arauco, y en la cordillera y precordillera de las regiones de Biobío y La Araucanía.

Finalmente, algunas tormentas eléctricas aisladas se pronostican desde la región de Biobío hasta la región de La Araucanía para la tarde del domingo.

