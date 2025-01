Temen que dichos de Héctor Llaitul desde la cárcel generen ola de violencia en la Macrozona Sur: Llamó a "luchar con fuerza"

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, provocó revuelo al entregar una entrevista a medios locales desde la cárcel, donde cumple condena de 23 años de presidio.

El activista mapuche llamó a “luchar con fuerza y con la convicción que hemos visto en nuestros mártires”, indicando que todo lo anterior “tiene costos y consecuencias”.

Según consigna El Mercurio, el activista radicalizado cumple 23 años de presidio precisamente por delitos de incitación y de apología a la violencia, contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, y por usurpación violenta, robo de madera y atentado contra la autoridad, sancionados por el Código Penal.

El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, indicó que “él no va cambiar su filosofía por una condena penal. Ante una acción violenta habrá que observar si hay nexo con sus llamados a causar violencia y estos hechos, porque podría ser constitutivo de algún delito”.

El exsenador asegura que una persona que hace llamado públicos a la violencia “afecta la seguridad del Estado, por lo que el Gobierno debe evaluar si se están cumpliendo en prisión los objetivos de la condena, si sigue haciendo apología de la violencia”.

Por su parte, Pablo Urquizar, excoordinador de la Macrozona Sur, señaló que "había que analizar si es que el llamado que Héctor Llaitul hace desde la cárcel puede tener eco en los integrantes de la CAM para efectos de producir violencia".

“Uno de los aspectos más relevantes que se acreditó en la sentencia que lo condenó a más de 23 años de cárcel es que la apología y la incitación a la violencia era una expresión que también se concretaba en actos violentos, específicamente en la macrozona sur, por parte de la CAM”, detalla el también académico de la Universidad Andrés Bello.

Mientras que Richard Caifal, exgobernador de Cautín, consideró que "Llaitul no va a renunciar a los llamados que viene haciendo. No hace mucho tiempo hablaba de comprar fierros (armas). Él no va a dar pie atrás".

Sin embargo, también plantea un análisis diferente y considera que las declaraciones del líder de la CAM “podrían ser una estrategia, ligada a la intención de llevar el caso de Llaitul, a instancias internacionales”, como lo informó su familia.

PURANOTICIA