Temblor de magnitud 4.8 afectó a la Región de Coquimbo

Un sismo de magnitud 4.8 MLv se registró la mañana de este domingo en la Región de Coquimbo, según información preliminar de los organismos especializados.

El movimiento telúrico tuvo como referencia 15 kilómetros al oeste de Punitaqui, generando percepción en diversas comunas cercanas.

De acuerdo a los datos técnicos, el temblor ocurrió a las 11:22:57 horas (hora local), mientras que en horario UTC se registró a las 14:22:57.

El evento se localizó en las coordenadas latitud -30.83 y longitud -71.41, en la zona interior de la región.

La profundidad fue estimada en 47 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de carácter intermedio.

Hasta el momento, no se han informado daños a personas ni a infraestructura producto del movimiento.

Autoridades regionales se mantienen monitoreando la situación ante cualquier eventualidad.

Cabe recordar que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, debido a la interacción de placas tectónicas en el borde del Pacífico.