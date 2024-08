Tal como el 2016, Claudio Zurita "competirá" en solitario por la Alcaldía de Santa María

Un curioso hecho, pero no inédito, es el que se producirá en Santa María durante el fin de semana de la Elección Municipal del sábado 26 y domingo 27 de octubre. Esto, ya que los vecinos de esta comuna ubicada en la provincia de San Felipe verán sólo un nombre en la papeleta de Alcalde: el de Claudio Patricio Zurita Ibarra.

Y es que el actual Concejal, pero ex Alcalde de Santa María entre 2004 y 2021, ya pasó por esta misma situación durante el año 2016, cuando la oposición no le puso candidato para competir, por lo que corrió en solitario y, por ende, ganó la elección y selló su cuarto periodo al mano de la Municipalidad, a la que volvió aquel año, pero como edil.

Al hacer revisión de los antecedentes proporcionados por el Servicio Electoral (Servel), se puede observar que fue el único candidato aceptado, por lo que fue inscrito como independiente, dentro del pacto oficialista «Contigo Chile Mejor». No obstante, importante es mencionar que tampoco hubo alternativas rechazadas.

De esta manera, Claudio Zurita, quien fuera militante y hasta presidente regional del Partido por la Democracia (PPD) en Valparaíso, no sólo corre con toda la ventaja posible, sino que le basta obtener sólo un voto para quedarse con la elección y volver a comandar por otros cuatro años el Municipio de esta comuna de casi 16 mil habitantes.

A partir de esta situación, Puranoticia.cl conversó con el candidato independiente, quien señaló estar "muy contento por el respaldo de todos porque, al final del día, esto es un reconocimiento a la labor que uno hizo durante un periodo importante en Santa María. La gente estaba expectante de que volviera, porque el trabajo que hicimos fue importante. El alcalde Manuel León hace un año dijo que por razones personales no iba a la reelección, por lo tanto salió nuevamente la figura de Claudio Zurita y a la oposición le agradezco porque no hay candidatos, sólo a concejales".

Junto a reconocer que "queda el camino abierto" para su triunfo en los comicios durante el último fin de semana de octubre, el ex Alcalde entre 2004 y 2021 recordó que "el 2016 también fui solo y esto nos motiva a seguir trabajando con más ganas y con más fuerzas, porque al final todos están expectantes de lo que uno va a hacer".

Tomando en consideración que necesita sólo un voto para convertirse en el próximo Alcalde de Santa María por el periodo 2024-2028, fue consultado respecto a si realizará campaña durante este tiempo o, de lo contrario, esperará el triunfo en menos de dos meses más. Su respuesta fue que "igual haré puerta a puerta, porque así puedo escuchar a los vecinos, ya que lo que hace 10 años era importante hoy quizás no lo es, y tienen otras necesidades. Hoy Santa María tiene necesidades de seguridad, como todo el país, así que iremos puerta a puerta con la gente, para que nos digan qué les falta y así iremos trabajando fuertemente, escuchándolos".

Claudio Zurita también ahondó en el trabajo realizado durante largos años en la comuna, afirmando que su administración estuvo marcada por tener un "Municipio de puertas abiertas" y con altos grados de "transparencia y probidad". Son –a su juicio– estas características las que le han permitido posicionarse una vez más como candidato en la Elección Municipal y sin rivales propuestos por la oposición.

Respecto a si considera que no tiene rivales que le compitan en la comuna, dijo que "yo creo que más que competirme, lo que hay es un respeto por lo hecho. Hay cariño de la gente y de todos los partidos. (...) Podemos tener visiones políticas distintas sobre ciertos aspectos, pero cuando está la comuna de Santa María de por medio, nos unimos todos, así que por ahí va el concepto. Uno, cuando trabaja fuerte y con todos, hace que los corazones de la gente se abran. A mí me invitan a ceremonias y si no puedo atenderlos en la oficina, voy a sus casas; entonces lo que más tiene Claudio Zurita es cercanía con la gente. Así que por ahí va el triunfo y la fortaleza que tenemos".

Como ya se indicó, el candidato en solitario necesita de un sólo voto (que incluso podría ser el de él mismo) para ganar la elección en esta comuna de 15.600 habitantes, pero que con el crecimiento que ha tenido últimamente se estima que los resultados del último Censo de población arrojará que está por sobre las 17 mil personas.

