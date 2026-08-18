Suspenden las clases para este miércoles en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta ante dificultades generadas por el sistema frontal

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta debido a las dificultades generadas producto del sistema frontal que está afectando al Norte Grande durante los últimos días.

Desde el Mineduc detallaron que "en las tres regiones, la suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media".

Este martes, el Presidente José Antonio Kast declaró estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla debido al temporal.

"Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia", indicó a través de su cuenta de X.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha advertido sobre la alta posibilidad de aluviones y derrumbes para Tocopilla, Taital y Antofagasta.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha declarado Alerta Roja para las comunas de Antofagasta, Taltal y Mejillones por evento meteorológico. Además, se ha solicitado evacuar diversos sectores por la activación de quebradas.

Con la alerta roja, desde Senapred indicó que se "movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA