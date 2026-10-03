Ministra de la Mujer anuncia querella por femicidio en Renaico tras detención de sospechoso

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, anunció que el Gobierno presentará una querella por el femicidio ocurrido en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía.

“Lamentablemente tenemos que informar un nuevo femicidio, esta vez en la comuna de Renaico, aquí mismo en la región de La Araucanía, siendo este el número 29 a nivel nacional y el quinto en la región, posicionando a esta región como la segunda con mayor de femicidios consumados", indicó.

La secretaria de Estado informó que presentarán la querella de oficio "a través de nuestro servicio y además, en la tarde vamos a estar participando del circuito intersectorial de femicidios de manera extraordinaria, porque esto es una tarea de todos, de todas las instituciones y también de los distintos actores sociales".

"Es el momento de unirnos en torno a la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres”, sentenció la titular de la Mujer y Equidad de Género.

Durante esta jornada, se confirmó la detención de un sujeto, quien fue sindicado como el presunto autor del delito de femicidio íntimo consumado, ocurrido durante la tarde de este viernes en Renaico.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación entre la PDI y el Ministerio Público, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 43 años, quien mantenía una relación sentimental con el hombre.

El imputado fue trasladado hasta dependencias de la PDI en Angol y quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención. El detenido mantenía antecedentes por delitos como robo con intimidación, daños simples y homicidio.

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