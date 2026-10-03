Buscan a persona desaparecida tras caer de bote en la Bahía de Concepción

Por aire, mar y tierra continúa este sábado el operativo para localizar a una persona que permanece desaparecida en la Bahía de Concepción, luego de caer al agua junto a otro ocupante de un bote de goma durante la tarde del viernes.

La emergencia comenzó este viernes, cuando la Autoridad Marítima de Talcahuano recibió un llamado alertando que dos personas habían caído al mar después de embarcarse en un bote de goma que habría salido desde la rampa del Paseo María Isabel.

Tras conocerse la situación, fueron activados los protocolos de búsqueda y rescate, movilizando diferentes medios marítimos y terrestres hacia el sector.

“Durante la tarde del día de hoy, la autoridad marítima activó un dispositivo de búsqueda y rescate tras la caída al mar de dos personas en la Bahía de Concepción, logrando el rescate con vida de uno de ellos”, explicó la capitana de Puerto de Talcahuano, Camila Ovalle.

Durante las primeras labores desarrolladas en la zona, una patrulla terrestre logró divisar a uno de los afectados mientras permanecía aferrado al bote de goma.

Ante esta situación, el jefe de la patrulla abordó un bote Zodiac perteneciente al Cendyr Náutico y se dirigió hasta el lugar, logrando rescatar con vida a la persona.

Mientras se concretaba ese procedimiento, la Patrullera Marítima “Tomé” inició el rastreo del segundo ocupante, quien continuaba desaparecido.

Al despliegue se incorporaron posteriormente la unidad marítima LSR “María Isabel”, buzos pertenecientes a la Gobernación Marítima de Talcahuano y funcionarios de la Partida de Salvataje de la Segunda Zona Naval.

OPERATIVO CONTINÚA ESTE SÁBADO

Las labores se mantuvieron durante este sábado con diferentes recursos disponibles para ampliar la búsqueda. El despliegue considera unidades marítimas, bote de goma, personal especializado, patrullas terrestres y apoyo aéreo mediante dron.

“Como autoridad marítima mantendremos nuestro personal y medios desplegados en el área de búsqueda”, señaló Ovalle.

La Autoridad Marítima de Talcahuano indicó que las labores continuarán de manera coordinada entre las distintas unidades participantes, con el objetivo de localizar a la persona que permanece desaparecida tras la emergencia registrada en la Bahía de Concepción.

PURANOTICIA