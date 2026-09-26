Duplican perímetro de seguridad en Nevados de Chillán por aumento de actividad

Las medidas preventivas en torno al Complejo Volcánico Nevados de Chillán fueron reforzadas luego del aumento de actividad registrado durante los últimos días. Senapred Ñuble resolvió duplicar el perímetro de seguridad alrededor del centro de emisión, pasando de uno a dos kilómetros.

La decisión fue adoptada considerando los antecedentes técnicos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble.

Junto con la ampliación del perímetro, se mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, mientras que el Complejo Volcánico Nevados de Chillán continúa bajo Alerta Técnica Amarilla.

El director regional de Senapred Ñuble, Cristian Matus, explicó que la medida considera el comportamiento que ha presentado el sistema volcánico y sus antecedentes eruptivos.

“Considerando el comportamiento registrado en los ciclos eruptivos anteriores, existe la posibilidad que ocurran explosiones en torno al centro de emisión”, indicó.

Frente a ese escenario, las autoridades determinaron aumentar el área restringida con el objetivo de disminuir los riesgos para quienes puedan encontrarse en las cercanías del complejo.

“Esta medida busca reducir la exposición de las personas frente a eventuales emisiones de material piroclástico, cenizas y gases volcánicos”, explicó Matus.

Desde Senapred también llamaron a respetar el nuevo perímetro establecido, no acercarse a los centros de emisión y mantenerse atentos a la información entregada a través de los canales oficiales.

La determinación se produce después de una serie de registros sísmicos asociados al movimiento de fluidos al interior del sistema volcánico.

Durante el jueves se detectó un sismo de largo periodo (LP), tras el cual continuó registrándose actividad sísmica de menor energía relacionada con la dinámica de fluidos.

De acuerdo con los antecedentes técnicos, este episodio podría haber estado vinculado con una explosión y la emisión de material hacia la superficie. Sin embargo, las condiciones meteorológicas existentes en ese momento impidieron confirmar visualmente una eventual actividad explosiva.

Ante la posibilidad de que puedan registrarse nuevos eventos de características similares o incluso de mayor energía, las autoridades resolvieron mantener las medidas preventivas actualmente vigentes.

De esta manera, Pinto y Coihueco continúan bajo Alerta Temprana Preventiva, condición que se encuentra vigente desde el 15 de junio.

Sernageomin, en tanto, mantiene la vigilancia permanente del Complejo Volcánico Nevados de Chillán y las coordinaciones con los organismos del sistema de prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de evaluar oportunamente cualquier cambio que pueda registrarse en su comportamiento.

PURANOTICIA