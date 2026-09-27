Carabineros balea a hombre que los atacó con un hacha en Iquique

Carabineros baleó a un hombre que se abalanzó contra funcionarios policiales portando un hacha durante un procedimiento registrado la mañana de este domingo en Iquique, Región de Tarapacá. El sujeto, de 40 años, quedó detenido y fue trasladado hasta el Hospital Regional, donde permanece fuera de riesgo vital.

El procedimiento se inició cerca de las 06:58 horas, cuando personal de la 4ª Comisaría Cavancha concurrió hasta calle Progreso tras recibir una denuncia por daños provocados a un vehículo estacionado en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el individuo además habría bloqueado el tránsito en la calle utilizando barreras tipo New Jersey y su propio automóvil. Posteriormente, se dirigió hasta un inmueble cercano.

Hasta ese lugar llegaron los funcionarios policiales, quienes se encontraron con el hombre portando un hacha. Pese a los intentos de los uniformados por disuadirlo, el sujeto se abalanzó contra ellos.

Ante el riesgo para sus vidas, dos carabineros utilizaron sus armas de servicio y efectuaron un disparo cada uno, alcanzando al individuo en su pierna izquierda y brazo izquierdo.

Tras resultar herido, el hombre fue asistido por personal del SAMU y trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde se encuentra sin riesgo vital.

El detenido es un hombre adulto de 40 años y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las diligencias y su eventual formalización.

PURANOTICIA