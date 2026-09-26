La Araucanía concentra los mayores efectos del sistema frontal en el centro-sur del país: más de 12 mil personas se mantienen aisladas

Miles de personas continúan enfrentando problemas de conectividad producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. De acuerdo con el balance actualizado durante la madrugada de este sábado, 12.303 personas permanecen aisladas entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

La emergencia también deja 643 personas damnificadas y 35 albergadas. En materia habitacional, se contabilizan 209 viviendas con daño mayor, 977 con afectaciones menores y otras 1.736 que continúan en proceso de evaluación. Hasta el último reporte no se registraban personas fallecidas, lesionadas ni desaparecidas.

La Araucanía concentra los principales efectos del temporal, con 12.179 personas aisladas y 583 damnificadas. Dentro de la región, Curarrehue presenta una de las situaciones más complejas, con 7.828 personas sin conectividad terrestre y 22 albergadas.

A esa cifra se suman 1.357 personas aisladas en Toltén, 1.000 en Lumaco y 695 en Teodoro Schmidt.

Los daños en viviendas también se concentran principalmente en La Araucanía. De los 1.736 inmuebles que permanecen bajo evaluación, 1.500 se encuentran en esa región.

Una de las comunas afectadas es Pucón, donde se reportan 76 personas damnificadas y 25 viviendas con daño mayor, mientras otras 1.500 permanecen en evaluación producto de voladuras de techumbres.

En la misma comuna, cerca de 800 personas, una posta rural y un establecimiento educacional presentan afectaciones asociadas al aumento de la turbiedad del agua en el Servicio Sanitario Rural Villa San Pedro.

El impacto del sistema frontal también alcanza a otras regiones. En Biobío se contabilizan 60 personas damnificadas y 46 aisladas, mientras que en Los Ríos otras 78 personas permanecen en condición de aislamiento.

Las intensas precipitaciones han generado, además, diversos problemas de conectividad. En San Pedro de la Paz, la Ruta 156 permanece interrumpida producto de una remoción en masa, mientras que en sectores de Tirúa y Arauco se registran acumulaciones de agua en caminos.

Una de las mayores dificultades se presenta en Curarrehue, donde el aumento del caudal y desborde del río Trancura ha provocado interrupciones en distintos puntos de la Ruta CH-199, principal conexión terrestre de la comuna. Los problemas en esta vía han afectado la conectividad de miles de habitantes.

Ante las condiciones meteorológicas, se mantienen diferentes alertas en las zonas afectadas, mientras los organismos de emergencia continúan monitoreando el comportamiento de los cauces, las condiciones de las rutas y la evolución del sistema frontal.

El escenario también permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevos fenómenos asociados a la inestabilidad atmosférica, por lo que las autoridades mantienen el seguimiento de las zonas con mayores niveles de afectación.

PURANOTICIA