Suspenden a funcionaria judicial de Loncoche por difundir contenido erótico

La Corte de Apelaciones de Temuco ha decidido suspender por cuatro meses y con goce de medio sueldo a una funcionaria del Juzgado de Letras de Loncoche. La sanción se debe a que la mujer, que se desempeñaba como oficial tercero titular, tomó fotografías de carácter erótico dentro de las dependencias del tribunal y las compartió en redes sociales.

El tribunal de alzada ordenó abrir un cuaderno de remoción en su contra, argumentando que su conducta constituye una infracción al principio de probidad administrativa.

La Corte consideró que utilizar espacios institucionales para fines ajenos al servicio público representa un uso indebido de los bienes del Poder Judicial y vulnera la dignidad institucional.

La funcionaria, por su parte, ha defendido su honra, asegurando que la cobertura mediática ha exagerado los hechos y que el material ha sido malinterpretado. Ha anunciado que apelará la decisión ante la Corte Suprema.

El caso ha generado un amplio debate sobre los límites de la vida privada de los funcionarios públicos y cómo sus acciones en redes sociales pueden afectar la reputación de las instituciones estatales.

PURANOTICIA