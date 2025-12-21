Ruta 5 Sur: fatal impacto deja dos muertos y tres heridos graves

Un fatal accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 114, en la Región de O’Higgins, dejando como saldo la muerte de un adulto y su hija de siete años. El hecho fue provocado por una colisión protagonizada por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

De acuerdo a la información policial, una camioneta impactó por la parte posterior a un automóvil particular, provocando su volcamiento. El vehículo afectado era conducido por un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien viajaba junto a su esposa y sus dos hijas, de 15 y 7 años.

Producto de la violencia del impacto, el conductor perdió la vida en el lugar, mientras que su cónyuge y ambas menores resultaron con lesiones de gravedad. Las tres fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la menor de siete años pese a los esfuerzos del personal médico.

El capitán Juan Ramírez Madreada, comisario de la 4ª Comisaría de Rengo, confirmó la detención del responsable del accidente, indicando que “se estableció que conducía en manifiesto estado de ebriedad”. En el sitio del suceso trabajó personal especializado de la SIAT de Carabineros para determinar la causa basal y reconstruir la dinámica del hecho.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a la conducción responsable, especialmente en estas fechas, enfatizando la importancia de no consumir alcohol si se va a manejar para evitar tragedias como esta.

PURANOTICIA