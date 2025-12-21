Crimen organizado nacional impulsa récord de robos de vehículos en el norte

El aumento de la violencia en la zona norte del país tiene como protagonistas a bandas delictuales de origen nacional, las que han intensificado el robo de vehículos mediante persecuciones a alta velocidad por rutas estratégicas como la Ruta 5 y la internacional 11-CH, que conecta Arica con la provincia de Parinacota y Bolivia.

Según informó El Mercurio, estas organizaciones criminales presentan una composición diversa, que incluye menores de edad, adultos mayores, narcotraficantes y sujetos prófugos de la justicia, lo que evidencia un fenómeno delictual cada vez más estructurado y complejo en la región.

De acuerdo con el Ministerio Público, en solo tres meses fueron desarticuladas cuatro bandas dedicadas al robo de vehículos, con un total de 15 imputados detenidos. Las cifras reflejan un incremento sostenido del delito, ya que los casi 870 casos registrados entre enero y septiembre de 2025 superan ampliamente el total acumulado durante todo el año 2024.

Carabineros detalló que uno de estos grupos fue desarticulado tras una serie de seguimientos y allanamientos, que culminaron con la detención de ocho personas. En los domicilios intervenidos se incautaron armas cortantes, vestimentas presuntamente utilizadas en los ilícitos y teléfonos celulares vinculados a la investigación por robos con violencia.

Otro operativo se originó tras el robo de un vehículo en una playa del radio urbano de Arica, el cual fue trasladado hacia el altiplano. La persecución se extendió por la ruta 11-CH y continuó a pie por cerca de 400 metros en una quebrada de difícil acceso, lo que permitió la detención de los involucrados.

Finalmente, las investigaciones también permitieron desbaratar una banda liderada por dos hermanos que operaban en sectores urbanos y turísticos de Arica, utilizando armas de fuego, elementos contundentes y amenazas contra las víctimas. En la última semana, un operativo nocturno en una zona rural permitió recuperar cuatro vehículos robados horas antes, que tenían como destino final Bolivia.

PURANOTICIA