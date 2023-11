Sumario por muerte de bebé en Hospital de San Antonio duerme en el Servicio de Salud, pese a que cerró en agosto: Exigen salida de Ministra

Conmoción nacional generó el pasado 6 de junio el fallecimiento de la lactante Mía Olivares, bebé de tan sólo 2 meses de edad, quien perdió la vida al interior del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio a la espera de una cama crítica, en lo que fue el inicio del peak de las enfermedades respiratorias en nuestro país.

A raíz de este hecho que enlutó a la región de Valparaíso, el Ministerio de Salud ordenó un sumario que permitiera entregar luces concretas respecto a lo ocurrido en el centro asistencial sanantonino, más aún cuando se informó en aquella oportunidad que la única cama crítica disponible se encontraba en la región de Arica y Parinacota.

Cabe hacer presente que la guagua de 2 meses de edad, que ingresó al Hospital Claudio Vicuña el 3 de junio con una fuerte tos, falleció tres días después a causa de una neumonía grave generada por el virus respiratorio sincicial.

SUMARIO ENTREGADO EN AGOSTO

Y es que a cinco meses del lamentable deceso, el diputado Tomás Lagomarsino denunció que los resultados de la investigación interna del Minsal fueron entregados en agosto al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), pero que no ha sido publicado, pues se detectaron negligencias al interior del recinto médico.

“He tomado conocimiento extraoficial de que las auditorías y el sumario por el lamentable fallecimiento de la lactante Mía, en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, habría sido entregado formalmente al SSVSA el día 16 de agosto de este año. Desde entonces está descansando y durmiendo en el escritorio del director de dicho Servicio de Salud (Cristián Gálvez López)", señaló el Diputado que, además, integra la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

Pero la situación se vuelve más grave debido a que el informe señalaría que sí existía una cama disponible más cercana a la de Arica, sin embargo ésta no se gestionó, ya que el funcionario encargado de esta labor se habría quedado dormido. "Dicha cama estaba en el Hospital de La Florida. El hospital informó a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) y un funcionario de esta unidad se quedó dormido, según se me ha informado. Ello habría impedido que hiciera el vínculo entre el Hospital de La Florida y el Hospital Claudio Vicuña para hacer un traslado adecuado, a tiempo, y no como se estaba gestionando en ese momento a la región de Arica", dijo Lagomarsino.

Pero eso no es todo, pues el parlamentario del Partido Radical (PR) por el Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso, aseguró que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, estaría en conocimiento de esta situación: "Esto estaría en conocimiento, tanto de la Ministra de Salud como del Subsecretario de Redes Asistenciales, que no han movido ni un dedo para que se conozcan los resultados de dichas auditorías y del sumario respectivo", comentó el parlamentario.

PIDEN SALIDA DE MINISTRA

A raíz de esta grave información, el diputado Hotuiti Teao exigió la salida de la ministra Ximena Aguilera, ya que "esto es gravísimo. Estamos frente a una verdadera operación para ocultar la verdad a la familia y a toda la comunidad. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones y en quienes justamente están mandatados para resguardar la integridad del sistema de salud del país, si cuando está en juego la vida de las personas eligen cubrirse las espaldas?”.

De igual forma, el parlamentario (Ind.-Evópoli) por el Distrito 7 sostuvo que "la ministra Aguilera no puede excusarse de esta situación. Ella está siendo cómplice de proteger a quienes, de manera injustificable, no fueron capaces de entregar a Mía todos los cuidados que necesitaba, como se nos ha informado que el informe aseguraría, ya que, al parecer, sí había una cama disponible para ella y no se gestionó".

Junto a indicar que "el Gobierno debe asumir sus responsabilidades en este caso y dar a conocer, por un mínimo de humanidad, lo que aquí ocurrió, realizando todas las acciones necesarias para que esto no vuelva a pasar el próximo invierno", Teao comentó que ahora, más que nunca, es urgente concretar la instalación de una comisión investigadora para llegar al fondo de los casos de lactantes fallecidos durante el invierno y, de esta manera, conocer cómo han operado los hospitales de la Quinta Región".

"Espero que el presidente Boric tome cartas en el asunto y no blinde a la Ministra, como ha ocurrido en el pasado, porque su continuidad se hace insostenible como encargada de esta cartera", zanjó el parlamentario de Chile Vamos.

"NO SE PUEDE PROTEGER LA NEGLIGENCIA"

Quien también abordó lo denunciado por el diputado Lagomarsino fue su par en la Cámara, Andrés Celis, quien solicitó la renuncia de la ministra Ximena Aguilera en caso de que se compruebe que ella está en conocimiento que el sumario está terminado y que no ha sido firmado por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio.

"De ser cierto que la ministra Ximena Aguilera estaba en conocimiento de la conclusión de este sumario, ella tiene que dar un paso al costado. En definitiva, tiene que renunciar. No se puede proteger la negligencia. Estamos hablando de la vida de una pequeña que se pudo haber salvado si el sistema hubiese funcionado correctamente, al ser derivada a la cama que estaba disponible en Santiago, y no demorar tanto en tomar la decisión de llevarla a Arica, algo que finalmente tampoco ocurrió, pues Mía falleció antes de poder ser trasladada", dijo.

Estas palabras las complementó diciendo que "hay que dilucidar si la Ministra lo sabía, si estaba en conocimiento y, en ese sentido, pido y exijo explicaciones. Hoy también hay que despejar la responsabilidad de la Dirección del Servicio de Salud. Me pregunto: ¿El Director del SSVSA informó a la Ministra sobre aquello? Si se mantuvo en silencio, el Director (Cristián Gálvez) también debe salir del cargo y por lo mismo tiene que renunciar".

Respecto al punto del sumario donde se indicarían graves negligencias debido a que un funcionario se quedó dormido y no dio aviso que había una cama en el Hospital de La Florida, Celis expresó que "sorprendentemente, parece que ni la Ministra, ni el Subsecretario, ni el Director del SSVSA muestran interés en que estos hallazgos se hagan públicos, lo que plantea dudas sobre la transparencia y afecta directamente la gestión de las autoridades ministeriales, y los convierte en cómplices pasivos debido a una negligencia que es injustificada".

Finalmente el parlamentario RN señaló que "las autoridades deben dar explicaciones, pero también asumir las responsabilidades. Las explicaciones las voy a exigir, pero también pido que asuman las responsabilidades. Y voy a acompañar a la familia de Mía, pues el Gobierno también las abandonó. Como lo he hecho –reitero– acompañaré a la familia de Mía en todo lo necesario para que se haga justicia".

